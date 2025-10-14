Wirtschaft

Rheinmetall-Aktie und Estland: Der Wandel der Rüstungsindustrie in den baltischen Staaten

Die baltischen Staaten investieren verstärkt in ihre Verteidigungsindustrie. Estland setzt dabei auf neue Unternehmen für seine Verteidigungsparks, während internationale Konzerne wie Rheinmetall in der Region Produktionsstandorte errichten. Die Initiative verbindet wirtschaftliche Entwicklung mit strategischer Sicherheit in der Ostseeregion.