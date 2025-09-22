Panorama

Analyse: Fossile Förderpläne gefährden Klimaziele

Trotz weltweiter Versprechen wächst die Förderung fossiler Energien weiter. Der neue Bericht zeigt, wie sehr Kohle, Öl und Gas die Klimaziele bedrohen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
22.09.2025 10:21
Lesezeit: 1 min
Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..
Analyse: Fossile Förderpläne gefährden Klimaziele
Das Schaufelrad eines Kohlebaggers vor dem Kraftwerk Lippendorf südlich von Leipzig (Foto: dpa). Foto: Sebastian Willnow

Im Folgenden:

  • Warum gefährden fossile Förderpläne die Klimaziele entscheidend?
  • Wie stark weichen die Produktionsmengen vom Ziel ab?
  • Welche Prognosen zum Nachfragehöhepunkt gelten als überholt?

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff für nur 4,99 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.
E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und erkläre mich einverstanden.
Ich habe die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Neue Bahnchefin Evelyn Palla: Südtirolerin mit viel Bahn-Erfahrung
DWN
Unternehmen
Unternehmen Neue Bahnchefin Evelyn Palla: Südtirolerin mit viel Bahn-Erfahrung
22.09.2025

Evelyn Palla übernimmt als erste Frau die Führung der Deutschen Bahn. Die erfahrene Managerin bringt viel Branchenwissen mit und gilt als...

VW-Aktie stürzt ab: Gewinnwarnungen von Porsche und Volkswagen belasten
DWN
Finanzen
Finanzen VW-Aktie stürzt ab: Gewinnwarnungen von Porsche und Volkswagen belasten
22.09.2025

Porsche überrascht mit einer drastischen Kehrtwende bei seiner Modellstrategie – und Volkswagen bekommt die Folgen sofort zu spüren....

Bürgergeld trotz Erbschaft: Wie wirkt sich eine Erbschaft auf den Bürgergeldbezug aus?
DWN
Politik
Politik Bürgergeld trotz Erbschaft: Wie wirkt sich eine Erbschaft auf den Bürgergeldbezug aus?
22.09.2025

Das Bürgergeld sichert Arbeitslosen das Existenzminimum und den Lebensunterhalt. Doch was passiert mit den Bezügen, wenn der Empfänger...

Analyse: Fossile Förderpläne gefährden Klimaziele
DWN
Panorama
Panorama Analyse: Fossile Förderpläne gefährden Klimaziele
22.09.2025

Trotz weltweiter Versprechen wächst die Förderung fossiler Energien weiter. Der neue Bericht zeigt, wie sehr Kohle, Öl und Gas die...

Bahn-Umbau mit neuer Chefin Evelyn Palla – viele Fragen bleiben offen
DWN
Unternehmen
Unternehmen Bahn-Umbau mit neuer Chefin Evelyn Palla – viele Fragen bleiben offen
22.09.2025

Der geplante Bahn-Umbau nimmt Fahrt auf: Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder präsentiert seine Strategie, während Evelyn Palla als...

Diplomatie in New York: Selenskyj setzt auf internationale Unterstützung
DWN
Politik
Politik Diplomatie in New York: Selenskyj setzt auf internationale Unterstützung
22.09.2025

Der UN-Sicherheitsrat berät über Estland, während Russland und die Ukraine einander mit Drohnen angreifen. Opferzahlen steigen,...

Marktausblick: DAX-Kurs aktuell nach US-Zinssenkung mit unklarer Tendenz
DWN
Finanzen
Finanzen Marktausblick: DAX-Kurs aktuell nach US-Zinssenkung mit unklarer Tendenz
22.09.2025

Der DAX aktuell zeigt sich nach der US-Zinssenkung unentschlossen. Anleger warten gespannt auf neue Impulse, während Konjunkturdaten und...

Leo: Loewe Luxus-Kopfhörer kostet 100.000 Euro – geht der Plan des TV-Herstellers auf?
DWN
Unternehmen
Unternehmen Leo: Loewe Luxus-Kopfhörer kostet 100.000 Euro – geht der Plan des TV-Herstellers auf?
22.09.2025

Der TV-Hersteller Loewe überrascht mit einer radikalen Neuausrichtung: Statt nur Fernseher setzt das Traditionsunternehmen auf...