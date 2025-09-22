Unternehmen

Neue Bahnchefin Evelyn Palla: Südtirolerin mit viel Bahn-Erfahrung

Evelyn Palla übernimmt als erste Frau die Führung der Deutschen Bahn. Die erfahrene Managerin bringt viel Branchenwissen mit und gilt als nahbar. Doch kann die neue Bahn-Chefin die gewaltigen Herausforderungen von Infrastruktur, Pünktlichkeit und finanziellen Problemen wirklich erfolgreich meistern?