Wirtschaft

EU-Halbleitermarkt im Blick: Chinesische Investoren nach Nexperia-Fall im Fokus

Die Kontrolle über strategisch wichtige Unternehmen in Europa gewinnt angesichts der Spannungen zwischen China und den USA an Bedeutung. Der Halbleitersektor, zentral für Automobil- und Elektronikindustrien, steht besonders im Fokus nationaler Sicherheits- und Wirtschaftspolitik. Europäische Regierungen prüfen ausländische Investoren zunehmend genau und greifen bei Bedarf regulierend ein, um Versorgungssicherheit und technologische Souveränität zu sichern.