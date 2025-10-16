Wirtschaft

Europa im Wettbewerb: Mit Reformen aus der Stagnation

Europa steht vor entscheidenden Weichenstellungen für seine wirtschaftliche Zukunft. Angesichts globaler Konkurrenz müssen Staaten und Unternehmen Wege finden, Innovationen und Investitionen gezielt zu fördern. Technologische Entwicklungen und moderne Infrastruktur spielen dabei eine zentrale Rolle, um langfristiges Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.