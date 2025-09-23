Panorama

Drei volle Tage pro Woche im Internet – ein neuer Spitzenwert

Mittlerweile verbringen die Bundesbürger im Schnitt 72 Stunden pro Woche online – das entspricht drei vollen Tagen. Vor fünf Jahren lag dieser Wert noch bei 56 Stunden. Immer mehr Menschen ziehen daraus nun ihre eigenen Schlüsse.