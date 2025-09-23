Politik

Bundeshaushalt 2026: Erste Debatte im Bundestag gestartet

Kaum ist der Etat für das laufende Jahr verabschiedet, richtet sich der Blick bereits auf die Finanzplanung für 2026. In dieser Woche beginnt im Bundestag die erste Beratung über den künftigen Bundeshaushalt – ein Prozess, der erfahrungsgemäß intensive politische Diskussionen mit sich bringt.