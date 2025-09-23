Wirtschaft

Siemens formiert europäische KI-Allianz für den Maschinenbau

Während Europa bei der allgemeinen künstlichen Intelligenz oft hinterherhinkt, sieht es in der industriellen KI deutlich besser aus. Siemens setzt jetzt auf eine neue Allianz, um seine Position in diesem Wachstumsmarkt zu stärken und die industrielle KI voranzutreiben.