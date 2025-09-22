Finanzen

BMW-Aktie im Härtetest: Kann die „Neue Klasse“ China stoppen?

Die Versuche traditionsreicher Automobilhersteller, mit den schnell agierenden Konkurrenten aus China mitzuhalten, scheiterten bisher an einer hohen technologischen Hürde. Dies will der deutsche Autobauer BMW nun ändern: Nach vier Jahren Entwicklungsarbeit stellte das Unternehmen die „Neue Klasse“ vor.