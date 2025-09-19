Unternehmen

Elektro-Lkw von MAN: Wie der Hersteller die Zukunft des Transports absichert

Flexible Produktion, Werksunterstützung in jeder Phase, einfaches Laden zu einheitlichen Preisen, elektrischer Nebenabtrieb für Aufbauten: Mit diesen Maßnahmen will MAN die Elektro-Lkw in den Markt bringen.