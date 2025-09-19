Politik

YouGov-Umfrage: Mehrheit der Deutschen gegen das Verbrenner-Aus 2035

Das geplante Verbrenner-Aus 2035 sorgt in Deutschland für hitzige Diskussionen. Laut einer aktuellen Umfrage lehnt die Mehrheit ein solches Ende für Autos mit Verbrennungsmotor ab. Während Befürworter auf Klimaziele pochen, wächst die Kritik: Ist das Ziel realistisch erreichbar?