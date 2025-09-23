Wirtschaft

Heizkosten steigen deutlich: Experten erwarten spürbare Mehrbelastung

Nach einer aktuellen Untersuchung müssen Verbraucherinnen und Verbraucher mit spürbar höheren Heizkosten rechnen. Für Gas werden Preissteigerungen von bis zu 15 Prozent erwartet, doch auch andere Heizarten sollen teurer werden. Experten empfehlen einfache Maßnahmen, um die Mehrbelastung im Alltag abzufedern.