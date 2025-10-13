Panorama

Teure Lifte, volle Pisten: Skifahren bleibt trotz Preisplus beliebt

Die Preise für Skipässe in den Alpen ziehen an – in Österreich um etwa vier Prozent, mancherorts noch mehr. Doch die Lust auf Schnee und Piste scheint ungebrochen: Die Branche rechnet mit einer starken Saison, auch wenn das Skifahren spürbar kostspieliger wird.