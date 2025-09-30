Wirtschaft

Arbeitslosigkeit in Deutschland: Zahl sinkt wieder unter drei Millionen

Die Zahl der Arbeitslosen ist im September gesunken, doch der Rückgang wirkt trügerisch. Zwar sorgt die übliche Herbstbelebung für Entlastung, doch im Vergleich zum Vorjahr bleibt die Lage angespannt. Hinter den Zahlen steckt eine fragile Entwicklung, die Unternehmen wie Beschäftigte gleichermaßen unter Druck setzt.