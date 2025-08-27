Politik

Arbeitslosenzahlen höher als erfasst: Wie die Bundesagentur für Arbeit trickst

Die Bundesagentur für Arbeit führt Buch über die Arbeitslosenzahlen in Deutschland. Doch nicht jeder, der keinen Job hat, wird dort als arbeitslos aufgeführt. Warum viele Arbeitslose nicht in der Statistik auftauchen.