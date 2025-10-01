Finanzen

KGHM-Aktie im Aufschwung: Kupfer- und Silberpreise treiben den Kurs

Die internationalen Metallmärkte befinden sich in einer anhaltenden Aufwärtsbewegung, die insbesondere Aktien von Bergbauunternehmen wie der KGHM-Aktie antreibt. Analysten beobachten genau, wie globale Produktionsengpässe, Nachfrageverschiebungen und unternehmensinterne Entscheidungen die Kursentwicklung beeinflussen.
01.10.2025 14:03
Aufschwung für die KGHM-Aktie: Metallpreise treiben Kurs nach oben (Foto: dpa) Foto: Arne Dedert

Im Folgenden:

  • Was verursacht das außergewöhnliche Wachstum der KGHM-Aktie?

  • Wie wirken sich globale Produktionsbeschränkungen auf die Preise für Kupfer und Silber aus?

  • Wie lautet die Prognose der Analysten für die Zukunft dieser Bergbauaktie?

01.10.2025

Die internationalen Metallmärkte befinden sich in einer anhaltenden Aufwärtsbewegung, die insbesondere Aktien von Bergbauunternehmen wie...

