Politik

Investitionen in Moldawien: Reformen zahlen sich aus

Ein Land erlebt dank umfassender Reformen einen Aufschwung: Korruption wird zurückgedrängt, die EU-Annäherung schreitet voran und ausländische Direktinvestitionen in Moldawien steigen deutlich. Doch während Moldawien zeigt, dass Integration Wachstum bringt, kämpft die EU mit eigenen Blockaden und überlässt China freie Hand.