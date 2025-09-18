Politik

Draghi-Report: Ohne gemeinsame EU-Schulden verliert Europa gegen alle

Ein Jahr nach seinem wegweisenden Draghi-Report warnt Mario Draghi vor einer dramatisch verschlechterten Lage der EU. Der ehemalige EZB-Chef fordert einen Investitionsschub, ein Moratorium für das KI-Gesetz und gemeinsame Schulden für Energie- und Technologieprojekte – sonst drohe Europa den Anschluss an die USA und China endgültig zu verlieren.