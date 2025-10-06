Wirtschaft

E-Autos legen zu: Fast jedes fünfte Neufahrzeug fährt elektrisch

Im September ist die Zahl neu zugelassener Elektroautos deutlich gestiegen. Mit einem Marktanteil von 19,3 Prozent rücken E-Fahrzeuge weiter in die Mitte des Automarkts – ein mögliches Zeichen für eine Trendwende.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
06.10.2025 17:17
Lesezeit: 2 min
E-Autos legen zu: Fast jedes fünfte Neufahrzeug fährt elektrisch
Die Zahl neu zugelassener Elektroautos stieg im September um 32% auf 45.500 Fahrzeuge (Foto: dpa). Foto: Jens Kalaene

Im Folgenden:

  • Wie stark ist der Elektroauto-Markt im September gewachsen?
  • Warum kämpft Tesla mit sinkenden Zulassungszahlen?
  • Handelt es sich um eine echte Trendwende oder täuschen die Wachstumsraten?

