Panorama

Krieg um die Kunst: Wie Ukrainer ihr Leben riskieren, um die kulturelle Identität des Landes zu bewahren

Russische Bomben sollten nicht nur Städte zerstören, sondern auch die Seele eines Volkes auslöschen. Während Putins Armee Archive und Museen ins Visier nahm, retteten Ukrainer im Geheimen Millionen Kunstwerke – und zwangen Europa, über den Wert von Kultur im Krieg neu nachzudenken.