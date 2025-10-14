Finanzen

Goldpreis schlägt alle Anlageklassen: Warum Gold alles übertrifft

Der Goldpreis hat in zwanzig Jahren alle Anlageklassen übertroffen. Inflation, Schulden und geopolitische Spannungen treiben die Nachfrage. Zentralbanken ersetzen Staatsanleihen durch Gold. Wie hoch kann der Goldpreis noch steigen?
Der Goldpreis spiegelt das Misstrauen in den US-Dollar. (Foto: dpa) Foto: Mark Baker

Im Folgenden:

  • Warum hat Gold in den letzten zwanzig Jahren alle anderen Anlageklassen übertroffen?
  • Welche Faktoren treiben den aktuellen Goldpreis-Boom immer weiter in die Höhe?
  • Wie können Sie Ihr Portfolio mit Gold gegen Inflation, Schulden und geopolitische Krisen schützen?

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

