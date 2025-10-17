Politik

Diplomatische Doppelstrategie: Trump spricht mit Putin und empfängt Selenskyj

Nach der Einigung auf eine Waffenruhe im Nahen Osten richtet US-Präsident Donald Trump seinen Fokus wieder auf den Krieg in der Ukraine. Nach einem Telefonat mit Russlands Präsident Wladimir Putin kündigte Trump ein mögliches Treffen mit dem Kremlchef in Budapest an. Zuvor empfängt er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus – ein Zeichen, dass Washington seine Rolle zwischen Moskau und Kiew neu austariert.