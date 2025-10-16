Politik

EU-Drohnenabwehr: Brüssel plant Verteidigungssystem bis 2026

Russische Drohnenflüge über Europa setzen Brüssel unter Druck. Die EU will rasch reagieren – mit einem eigenen Hightech-Abwehrsystem, das bis 2026 einsatzbereit sein soll. Deutschland strebt dabei eine Führungsrolle an, um Europas Luftraum künftig besser zu schützen.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
16.10.2025 08:48
Polizisten der Drohnenabwehr peilen mit einem Jammer (l) und einem Fernglas (r) bei einer Vorführung eine Drohne an. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat ihre Möglichkeiten zur Drohnenabwehr vorgestellt. (Foto: dpa) Foto: Oliver Berg

Im Folgenden:

  • Warum die EU ihre Drohnenabwehr drastisch beschleunigt.
  • Wie Deutschland bei der Luftverteidigung die Führung übernehmen will.
  • Weshalb die EU auf ein gemeinsames Beschaffungssystem setzt.

