Politik

Druck auf Moskau: Trump denkt über Tomahawk-Lieferungen an Ukraine nach

Mit neuen Überlegungen zur Lieferung von weitreichenden Marschflugkörpern verschärft US-Präsident Trump den Ton gegenüber Russland. Während in Washington über die Strategie debattiert wird, lobt Kiew das Waffenruhe-Abkommen im Nahostkonflikt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
13.10.2025 11:00
Druck auf Moskau: Trump denkt über Tomahawk-Lieferungen an Ukraine nach
US-Präsident Trump droht Russland mit der Lieferung weitreichender Tomahawk-Marschflugkörper, um Druck für Friedensgespräche aufzubauen (Foto: dpa). Foto: Alex Brandon

Im Folgenden:

  • Erwägt Trump die Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine?
  • Wie reagiert Selenskyj auf Trumps Friedensbemühungen im Nahen Osten?
  • Welche Strategie verfolgt der US-Präsident, um Druck auf Putin auszuüben?

