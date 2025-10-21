Technologie

Grüner Wasserstoff: Slowenien baut Europas erstes militärisches Demonstrationszentrum

In Slowenien entsteht das erste europäische Demonstrationszentrum für grünen Wasserstoff im Verteidigungssektor. Das Projekt RESHub soll zeigen, wie militärische Standorte künftig energieautark arbeiten können. Mit japanischer Technologie und EU-Finanzierung.
Nataša Koražija
21.10.2025 06:03
Grüner Wasserstoff: Slowenien baut Europas erstes militärisches Demonstrationszentrum
Brüssel finanziert Energieautonomie: EU testet Systeme von grünem Wasserstoff für Verteidigung und Zivilsektor. (Foto: dpa)

  • Wie plant Slowenien mit japanischer Technologie die erste militärische Wasserstoffanlage Europas zu bauen?
  • Warum könnte ein Wasserstoffspeicher militärischen Einrichtungen bis zu 30 Tage Energieautonomie bieten?
  • Welche strategischen Vorteile verspricht das RESHub-Projekt für die europäische Verteidigungspolitik?

Nataša Koražija

Zum Autor:

Nataša Koražija ist leitende Journalistin und Redakteurin bei der slowenischen Wirtschaftszeitung Casnik Finance und hat sich auf die Bereiche Energie, Umwelt, Infrastruktur und Logistik spezialisiert. 

