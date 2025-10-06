Unternehmen

Wasserstoff für Diesel-Lkw: Klimafreundliche Optionen im Verkehr

Logistikbranche. Neue Technologien und Ansätze sollen helfen, die CO₂-Emissionen bestehender Fahrzeugflotten zu reduzieren, ohne auf langwierige Entwicklungszyklen neuer Modelle warten zu müssen. In diesem Umfeld gewinnen alternative Antriebe wie Wasserstoff zunehmend an Bedeutung, da sie das Potenzial bieten, Effizienz, Leistungsfähigkeit und Umweltverträglichkeit miteinander zu verbinden.