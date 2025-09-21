Wirtschaft

Grüner Zwang ohne Grundlage: Bringt die Politik Deutschlands Logistik mit Elektro-Lkw ins Wanken?

Politik und Hersteller drängen auf den Umstieg zum Elektro-Lkw – doch Spediteure sehen vor allem Risiken. Während MAN auf flexible Fertigung setzt, fürchten viele Transportunternehmen um ihre Existenz. Droht der Logistikbranche ein grüner Blindflug ohne Bodenhaftung?