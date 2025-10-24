Politik

Ukraine: Mann sprengt sich bei Kontrolle in die Luft – mehrere Tote

Bei einer Polizeikontrolle an der Grenze der Ukraine hat ein Mann eine Handgranate gezündet. Dabei kamen mehrere Menschen ums Leben. Die Tat könnte in Zusammenhang mit der bei den Ukrainern unpopulären Mobilisierung für den Krieg stehen.