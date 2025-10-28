Panorama

Konsumklima Deutschland: Inflation dämpft Hoffnung auf bessere Einkommen

Die Deutschen geben weniger aus, weil sie an steigende Einkommen nicht mehr glauben. Inflation und Jobangst bremsen die Kauflust – selbst wenn die Konjunkturerwartungen leicht steigen. Der neue GfK-Bericht zeigt, wie tief das Vertrauen in eine wirtschaftliche Erholung inzwischen gesunken ist.