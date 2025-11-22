Technologie

Digitale Souveränität: Wie Deutschland bei Breitband, 5G und Cloud die Abhängigkeit verringern kann

Verpasst Deutschland die digitale Zeitenwende? Der Wohlstand von morgen entsteht nicht mehr in Produktionshallen, sondern in Glasfaser-Netzen, auf Cloud-Servern und in superschnellen Rechenzentren – und genau bei diesen Themen droht das Land, den Anschluss zu verlieren. Welche Probleme dringend gelöst werden müssen und wie Deutschland bei Breitband, 5G und Cloud-Infrastruktur digitale Souveränität erlangen kann.