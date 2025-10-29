Wirtschaft

Paketbranche bereitet sich auf starkes Weihnachtsgeschäft vor

Die Paketbranche steht vor der größten Bewährungsprobe des Jahres: dem Weihnachtsgeschäft. Millionen Sendungen, volle Lager, steigende Erwartungen. Während Paketdienstleister wie DHL oder GLS ihre Kapazitäten ausbauen, bleibt die Frage: Reicht das alles, um Lieferverzögerungen und Chaos zu verhindern?