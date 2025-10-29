Politik

Kritische Rohstoffe: Warum die EU im Wettlauf um seltene Erden gegen China und die USA verliert

Seltene Erden und kritische Rohstoffe prägen die globale Wirtschaftspolitik. Während China und die USA ihre Interessen durchsetzen, bleibt die EU außen vor. Unternehmen in Europa spüren bereits die Folgen. Doch wie kann die EU ihre strategische Position stärken und die Industrie vor Lieferengpässen schützen?