Digitale Krankmeldung und eAU: Rechte, Pflichten und Grenzen im Krankheitsfall

Wer sich krankmeldet, steht oft vor Fragen: Wann muss ich Bescheid sagen? Was darf ich trotz Krankschreibung tun? Und welche Fehler können sogar zur Kündigung führen? Eine Krankmeldung klingt einfach – doch sie birgt mehr rechtliche Fallstricke, als viele denken.
29.10.2025 12:11
Aktualisiert: 29.10.2025 12:21
Bei digitalen Krankmeldungen und elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (eAU) gibt es wichtige Regeln – welche Rechte und welche Pflichten Sie haben (Foto: dpa). Foto: schulzie

Im Folgenden:

  • Wann muss die digitale Krankmeldung beim Arbeitgeber eintreffen?
  • Wie schnell muss ich eine Arbeitsunfähigkeit melden?
  • Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung: Was bei der eAU zu beachten ist

