Wirtschaft

KfW-Analyse: Mittelstand-Beschäftigungsrekord erreicht – Bürokratie bleibt Bremse

Der Mittelstand in Deutschland erreicht einen historischen Mittelstand-Beschäftigungsrekord, doch die Euphorie bleibt gedämpft. Steigende Kosten, Bürokratie und schwache Investitionen gefährden den Aufschwung. Wie lange kann der Mittelstand seine Stärke halten – und was muss sich jetzt ändern?