Anleger an der Frankfurter Börse können aufatmen: Der Shutdown in den USA ist beendet und für den DAX-Kurs ist der Weg nach oben frei (Foto: dpa).

DAX-Kurs aktuell kaum bewegt: US-Shutdown beendet

Der DAX-Kurs hat am Donnerstag einen weitgehend stabilen Auftakt erlebt und damit seine jüngste Serie von Kursgewinnen bestätigt. Zu Handelsbeginn gab der Leitindex lediglich um 0,06 Prozent nach und startete bei 24.367,70 Punkten. Damit bleibt das Rekordhoch vom 9. Oktober bei 24.771,34 Punkten weiterhin in greifbarer Nähe. Im weiteren Handelsverlauf ging der Blick allerdings eher nach unten als nach oben - trotz des Ende des US-Shutdowns

Seit Freitag vergangener Woche hat der deutsche Aktienindex rund 800 Punkte hinzugewonnen, was das höchste Niveau seit einem Monat markiert und die Bedeutung der Entwicklung für die Börse aktuell unterstreicht.

Rekordjagd mit neuer Dynamik?

Analysten betonen, der DAX-Kurs befinde sich an einer entscheidenden Marke. Christine Romar erklärte: "Mit dem aktuellen Niveau stößt der DAX die Tür zum Allzeithoch und der darüberliegenden psychologischen Barriere bei 25.000 Punkten weit auf." Sollte der Index ähnlich stark steigen wie zuletzt, könnte die Marke von 24.771 Punkten bald überschritten werden. Die Hoffnung auf eine Jahresendrally bleibt dadurch ausgeprägt, zumal steigende Gewinnschätzungen sowie Hinweise auf einen moderaten Aufschwung stützen.

US-Shutdown beendet: Impulse für den DAX aktuell begrenzt

Nach 43 Tagen wurde der Teilstillstand der US-Regierung beendet. Der unterzeichnete Übergangshaushalt gilt jedoch nur bis Ende Januar, sodass ab Februar erneut ein Shutdown drohen könnte. Da die Einigung bereits eingepreist war, reagieren die Aktienmärkte im Börsenhandel am Donnerstag kaum.

In den USA hatte der Dow Jones am Tag zuvor noch einen neuen Rekord erreicht, nachdem er sich mehr als dreieinhalb Prozent vom Zwischentief erholt hatte. Gleichzeitig erklärten Händler, dass „die Musik an den europäischen Märkten spielt“ und sich die Stärke klar Richtung Europa und damit Richtung DAX verlagert habe.

Sentiment-Index: Stimmung dreht nach oben - Risiken bleiben

Der Deutsche Börse Sentiment-Index stieg bei institutionellen Investoren um 21 Punkte auf +35 und erreichte den höchsten Stand seit zwei Jahren. Das Bärenlager verringerte sich um 20 Prozentpunkte, wobei viele in die neutrale Gruppe wechselten. Auch Privatanleger zeigten Optimismus, denn ihr Index stieg um 19 Punkte auf ebenfalls +35, den höchsten Wert seit November 2023. Viele frühere Bären drehten direkt ins Bullenlager, was die Hoffnung auf eine Jahresendrally verstärkte. Dadurch rückt der DAX-Kurs erneut in den Fokus jener, die den DAX aktuell und die Börse aktuell eng verfolgen.

Trotz der freundlichen Lage warnen Experten vor Widerständen zwischen 24.900 und 24.950 Punkten, da die optimistische Stimmung dort zu einer Hürde werden könne. Zugleich ist die Unterseite schwach abgesichert, weil bearish eingestellte institutionelle Investoren mit 18 Prozent den niedrigsten Stand seit Ende 2018 markieren. Bei einem Abverkauf wäre der DAX auf ausländische Kapitalströme angewiesen. Dennoch bleibt der DAX-Kurs aktuell ein zentraler Orientierungspunkt, während das Interesse am DAX-Kurs weiter zunimmt. Für die Börse aktuell bedeutet dies eine Phase erhöhter Aufmerksamkeit.

Insgesamt zeigt die jüngste Entwicklung, dass der Markt zwar klare Aufwärtstendenzen erkennen lässt, jedoch weiterhin sensibel auf politische Signale und wirtschaftliche Daten reagiert. Für Anleger bedeutet dies eine Phase, in der sorgfältige Beobachtung und geduldiges Handeln an Bedeutung gewinnen. Besonders der DAX-Kurs dürfte in den kommenden Tagen und Wochen im Mittelpunkt stehen, da sich entscheidet, ob der Index bestehende Rekorde überwindet oder vorerst konsolidiert. Die Stimmungsindikatoren zeigen, dass Anleger mehr Zuversicht ausstrahlen, ohne in Euphorie zu verfallen. Zugleich bleibt unklar, wie globale Ereignisse den Markt beeinflussen. Sollte es in den USA erneut Unsicherheit geben, dürfte dies auch den DAX-Kurs bewegen. Der DAX-Kurs bleibt somit ein Gradmesser für Erwartungen, Stimmungen und Trends.