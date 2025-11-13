Finanzen

DAX aktuell: Zwischen Rekorden, Stimmungswechsel und Ende des US-Shutdowns

Der DAX zeigt am Donnerstag Stärke, hat alte Rekorde im Blick. Doch der deutsche Leitindex profitiert noch nicht von der politischen Entspannung rund um den US-Shutdown, Risiken bleiben bestehen.
Autor
avtor
Markus Gentner
13.11.2025 10:31
Aktualisiert: 13.11.2025 10:31
Lesezeit: 2 min
DAX aktuell: Zwischen Rekorden, Stimmungswechsel und Ende des US-Shutdowns
Anleger an der Frankfurter Börse können aufatmen: Der Shutdown in den USA ist beendet und für den DAX-Kurs ist der Weg nach oben frei (Foto: dpa).

DAX-Kurs aktuell kaum bewegt: US-Shutdown beendet

Der DAX-Kurs hat am Donnerstag einen weitgehend stabilen Auftakt erlebt und damit seine jüngste Serie von Kursgewinnen bestätigt. Zu Handelsbeginn gab der Leitindex lediglich um 0,06 Prozent nach und startete bei 24.367,70 Punkten. Damit bleibt das Rekordhoch vom 9. Oktober bei 24.771,34 Punkten weiterhin in greifbarer Nähe. Im weiteren Handelsverlauf ging der Blick allerdings eher nach unten als nach oben - trotz des Ende des US-Shutdowns

Seit Freitag vergangener Woche hat der deutsche Aktienindex rund 800 Punkte hinzugewonnen, was das höchste Niveau seit einem Monat markiert und die Bedeutung der Entwicklung für die Börse aktuell unterstreicht.

Rekordjagd mit neuer Dynamik?

Analysten betonen, der DAX-Kurs befinde sich an einer entscheidenden Marke. Christine Romar erklärte: "Mit dem aktuellen Niveau stößt der DAX die Tür zum Allzeithoch und der darüberliegenden psychologischen Barriere bei 25.000 Punkten weit auf." Sollte der Index ähnlich stark steigen wie zuletzt, könnte die Marke von 24.771 Punkten bald überschritten werden. Die Hoffnung auf eine Jahresendrally bleibt dadurch ausgeprägt, zumal steigende Gewinnschätzungen sowie Hinweise auf einen moderaten Aufschwung stützen.

US-Shutdown beendet: Impulse für den DAX aktuell begrenzt

Nach 43 Tagen wurde der Teilstillstand der US-Regierung beendet. Der unterzeichnete Übergangshaushalt gilt jedoch nur bis Ende Januar, sodass ab Februar erneut ein Shutdown drohen könnte. Da die Einigung bereits eingepreist war, reagieren die Aktienmärkte im Börsenhandel am Donnerstag kaum.

In den USA hatte der Dow Jones am Tag zuvor noch einen neuen Rekord erreicht, nachdem er sich mehr als dreieinhalb Prozent vom Zwischentief erholt hatte. Gleichzeitig erklärten Händler, dass „die Musik an den europäischen Märkten spielt“ und sich die Stärke klar Richtung Europa und damit Richtung DAX verlagert habe.

Sentiment-Index: Stimmung dreht nach oben - Risiken bleiben

Der Deutsche Börse Sentiment-Index stieg bei institutionellen Investoren um 21 Punkte auf +35 und erreichte den höchsten Stand seit zwei Jahren. Das Bärenlager verringerte sich um 20 Prozentpunkte, wobei viele in die neutrale Gruppe wechselten. Auch Privatanleger zeigten Optimismus, denn ihr Index stieg um 19 Punkte auf ebenfalls +35, den höchsten Wert seit November 2023. Viele frühere Bären drehten direkt ins Bullenlager, was die Hoffnung auf eine Jahresendrally verstärkte. Dadurch rückt der DAX-Kurs erneut in den Fokus jener, die den DAX aktuell und die Börse aktuell eng verfolgen.

Trotz der freundlichen Lage warnen Experten vor Widerständen zwischen 24.900 und 24.950 Punkten, da die optimistische Stimmung dort zu einer Hürde werden könne. Zugleich ist die Unterseite schwach abgesichert, weil bearish eingestellte institutionelle Investoren mit 18 Prozent den niedrigsten Stand seit Ende 2018 markieren. Bei einem Abverkauf wäre der DAX auf ausländische Kapitalströme angewiesen. Dennoch bleibt der DAX-Kurs aktuell ein zentraler Orientierungspunkt, während das Interesse am DAX-Kurs weiter zunimmt. Für die Börse aktuell bedeutet dies eine Phase erhöhter Aufmerksamkeit.

Insgesamt zeigt die jüngste Entwicklung, dass der Markt zwar klare Aufwärtstendenzen erkennen lässt, jedoch weiterhin sensibel auf politische Signale und wirtschaftliche Daten reagiert. Für Anleger bedeutet dies eine Phase, in der sorgfältige Beobachtung und geduldiges Handeln an Bedeutung gewinnen. Besonders der DAX-Kurs dürfte in den kommenden Tagen und Wochen im Mittelpunkt stehen, da sich entscheidet, ob der Index bestehende Rekorde überwindet oder vorerst konsolidiert. Die Stimmungsindikatoren zeigen, dass Anleger mehr Zuversicht ausstrahlen, ohne in Euphorie zu verfallen. Zugleich bleibt unklar, wie globale Ereignisse den Markt beeinflussen. Sollte es in den USA erneut Unsicherheit geben, dürfte dies auch den DAX-Kurs bewegen. Der DAX-Kurs bleibt somit ein Gradmesser für Erwartungen, Stimmungen und Trends.

Mehr zum Thema
article:fokus_txt

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

avtor1
Markus Gentner

Zum Autor:

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

Bitcoin-Kurs aktuell: Stabilisierungsversuch nach Kursverlusten
DWN
Finanzen
Finanzen Bitcoin-Kurs aktuell: Stabilisierungsversuch nach Kursverlusten
13.11.2025

Nach der kräftigen Korrektur in den vergangenen Tagen zeigt sich der Bitcoin-Kurs aktuell moderat erholt – was steckt hinter dieser...

Gender Pay Gap in der EU: Was die neue Richtlinie wirklich fordert
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Gender Pay Gap in der EU: Was die neue Richtlinie wirklich fordert
13.11.2025

Die EU hat mit der Richtlinie 2023/970 zur Gehaltstransparenz die Gender Pay Gap im Fokus. Unternehmen stehen vor neuen Pflichten bei...

Telekom-Aktie: US-Geschäft treibt Umsatz trotz schwachem Heimatmarkt
DWN
Finanzen
Finanzen Telekom-Aktie: US-Geschäft treibt Umsatz trotz schwachem Heimatmarkt
13.11.2025

Die Telekom-Aktie profitiert weiter vom starken US-Geschäft und einer angehobenen Jahresprognose. Während T-Mobile US kräftig wächst,...

Shutdown in den USA: Demokraten beenden 43-tägigen Stillstand
DWN
Politik
Politik Shutdown in den USA: Demokraten beenden 43-tägigen Stillstand
13.11.2025

Haben die US-Demokraten ein politisches Eigentor geschossen? Sie haben sich dem Willen der Republikaner gebeugt und dem Haushalt...

Droneshield-Aktie stürzt ab: Insiderverkäufe und Börsenaufsicht verunsichern Anleger – die Hintergründe
DWN
Finanzen
Finanzen Droneshield-Aktie stürzt ab: Insiderverkäufe und Börsenaufsicht verunsichern Anleger – die Hintergründe
13.11.2025

Die Droneshield-Aktie sorgt nach ihrem drastischen Kurseinbruch für Unruhe am Markt. Massive Insiderverkäufe, Kommunikationspannen und...

Finnland im Schatten Russlands: Grenzregion kollabiert wirtschaftlich
DWN
Politik
Politik Finnland im Schatten Russlands: Grenzregion kollabiert wirtschaftlich
13.11.2025

Finnlands Grenzregionen rutschen in eine wirtschaftliche und sicherheitspolitische Krise. Der einst florierende Handel mit Russland ist...

DAX aktuell: Zwischen Rekorden, Stimmungswechsel und Ende des US-Shutdowns
DWN
Finanzen
Finanzen DAX aktuell: Zwischen Rekorden, Stimmungswechsel und Ende des US-Shutdowns
13.11.2025

Der DAX zeigt am Donnerstag Stärke, hat alte Rekorde im Blick. Doch der deutsche Leitindex profitiert noch nicht von der politischen...

Wirecard-Aktionäre: BGH blockiert Schadenersatz im Insolvenzverfahren
DWN
Finanzen
Finanzen Wirecard-Aktionäre: BGH blockiert Schadenersatz im Insolvenzverfahren
13.11.2025

Die Ansprüche von Wirecard-Aktionären auf Schadenersatz sind vorerst blockiert. Der Bundesgerichtshof stellte klar, dass einfache...