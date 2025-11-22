Politik
Kommentar

New York-Wahl: Was Mamdanis Sieg für Europa bedeutet

Der Sieg eines radikalen Sozialisten in New York, Deutschlands Stillstand und Polens Aufstieg: Ein Kommentar darüber, wie politische und wirtschaftliche Dynamiken in den USA wie in Europa derzeit kippen.
Autor
Peter Frankl
22.11.2025 05:45
Lesezeit: 3 min
DWN-Geschäftsführer und Journalist Peter Frankl. (Foto: Casnik Finance) Foto: Aleš Beno

Im Folgenden:

  • Warum der radikale Sozialist Mamdani in New York wirtschaftliche Umwälzungen plant.
  • Weshalb Deutschlands Sozialleistungen und wirtschaftliche Stagnation im Vergleich mit Polen problematisch sind.
  • Wie unterschiedliche Arbeitsquoten ukrainischer Flüchtlinge in Polen und Deutschland systemische Probleme offenbaren.

Peter Frankl

                                                                            ***

Peter Frankl ist Geschäftsführer der Deutschen Wirtschaftsnachrichten sowie Herausgeber von „Finance“, des führenden Wirtschaftsportals und Wirtschaftsmedien-Verlags von Slowenien. Aufgewachsen in Slowenien und Österreich, verfügt er über rund 30 Jahre Erfahrung als Journalist und Medienmanager beim schwedischen Verlag „Bonnier“.

New York-Wahl: Was Mamdanis Sieg für Europa bedeutet
