Wirtschaft

Handelsstreit trifft große Volkswirtschaften: Zölle belasten Deutschland, China und die USA

Der globale Handelskrieg belastet die größten Volkswirtschaften und sorgt für wachsende Unsicherheit bei Industrie und Konsum. Kann Deutschland trotz dieser Turbulenzen seine wirtschaftliche Stabilität wieder erlangen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
29.11.2025 05:50
Lesezeit: 4 min
Handelsstreit trifft große Volkswirtschaften: Zölle belasten Deutschland, China und die USA
Chinas Exportwirtschaft und die USA stehen unter Druck, während hohe Zölle globale Handelsketten belasten (Foto: dpa) Foto: Lian Zhen

Im Folgenden:

  • Warum der Handelskrieg zwischen USA, China und Deutschland für alle drei Volkswirtschaften negativ ausfällt.
  • Weshalb Deutschlands Exportmaschine nach vier Jahren wirtschaftlichen Rückgangs zunehmend unter Druck gerät.
  • Wie ein mögliches Gerichtsurteil gegen Trumps Zollpolitik Milliarden-Rückzahlungen auslösen könnte.

