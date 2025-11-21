Politik

Bundesrat prüft Sparpaket für Krankenkassen – Länder erhöhen den Druck

Die Länder stellen sich erstmals offen gegen ein zentrales Vorhaben der Regierung Merz: Im Bundesrat steht an diesem Freitag das umstrittene Sparpaket für die gesetzlichen Krankenkassen auf der Tagesordnung. Obwohl es die Beiträge der Versicherten im kommenden Jahr stabil halten soll, wächst der Widerstand. Der Gesundheitsausschuss empfiehlt, das Gesetz in den Vermittlungsausschuss zu überweisen – ein Schritt, der den Plan der Bundesregierung deutlich ausbremsen könnte.