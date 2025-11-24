Panorama

Artenschutz-Gipfel eröffnet: 185 Staaten verhandeln über das Überleben bedrohter Arten

In Usbekistan hat eine internationale Artenschutzkonferenz begonnen, bei der Vertreter aus 185 Staaten über strengere Regeln für den globalen Handel mit bedrohten Tier- und Pflanzenarten beraten. Denn der weltweite Warenstrom beeinflusst Ökosysteme weit über Landesgrenzen hinaus. Auch für europäische Arten könnten die Beschlüsse weitreichende Folgen haben.