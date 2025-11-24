Politik

Deutschland investiert am meisten in Soziales – IW-Studie zeigt EU-Spitzenplatz

Deutschland führt europaweit bei den Sozialausgaben: Laut einer aktuellen Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft fließen hierzulande 41 Prozent der staatlichen Gesamtausgaben in soziale Sicherung – mehr als in jedem anderen europäischen Land, sogar mehr als in den skandinavischen Staaten. Ein großer Teil der Mittel wird für die Alterssicherung aufgewendet.