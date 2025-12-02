Wirtschaft

Rückkehr in den Arbeitsmarkt: Immer mehr Rentner gehen auf Jobsuche

Die Aktivrente soll Arbeit im Ruhestand attraktiver machen. Auch wenn die Koalition sich noch über das Rentenpaket streitet, planen viele Senioren bereits ihre Rückkehr in den Arbeitsmarkt – Jobplattformen wie Silvertalent verzeichnen Rekordzuwächse. Welche Branchen von den Aktivrentnern profitieren könnten.