Finanzen

DAX-Kurs vor dem Jahresende: KI-Blase oder Rally?

Auf Jahressicht glänzt der DAX-Kurs mit einem kräftigem Plus – doch unter der Oberfläche wächst die Nervosität. Zum Auftakt der neuen Handelswoche zeigt sich der DAX aktuell etwas schwächer. KI-Euphorie, Milliardenwetten und warnende Stimmen nähren die Sorge vor einer Blasenbildung. Hält der DAX-Kurs die DAX-Jahresbilanz stabil, oder kippt die Stimmung jetzt?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
01.12.2025 11:31
Aktualisiert: 01.12.2025 11:31
Lesezeit: 3 min
DAX-Kurs vor dem Jahresende: KI-Blase oder Rally?
Anzeigetafel der Börse in Frankfurt: Der DAX-Kurs schwächelt zum Wochenauftakt – Sorgen um eine KI-Blase schüren die Crash-Angst (Foto: dpa) Foto: Boris Roessler

Crash-Angst: KI-Sorgen könnten die DAX-Jahresbilanz verderben

Der DAX steuert auf das Ende eines Aktienjahres zu. Doch die Börsen sind nervös: Die Furcht vor einer KI-Blase könnte die Jahresendrally noch kippen und den DAX-Kurs drücken.

Nach zwei guten Aktienjahren könnte 2025 für Anleger zur Zitterpartie werden. Denn mit der Sorge, dass die Euphorie rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Gewinne damit zu weit gehen könnte, ist eine tragende Säule für die Rekordrally an den Märkten ins Wanken geraten. Experten fürchten eine scharfe Korrektur oder gar das Platzen einer Blase – und das, nachdem schon im April das Zollpaket von US-Präsident Donald Trump die Nerven der Anleger strapaziert hatte.

Derzeit sieht es aus, dass der Leitindex Dax das dritte Jahr in Folge ohne die übliche Jahresendrally abschließen kann. Nach den jüngsten Kursgewinnen summiert sich der Anstieg 2025 auf rund 19 Prozent. Zum Vergleich: Die langfristige Dax-Rendite liegt bei sieben bis acht Prozent pro Jahr. In der DAX-Jahresbilanz wäre das ein Ausreißer nach oben – das zeigt DAX aktuell. Seit der raschen Erholung von Trumps Zollschock wirkt der Markt wacklig: Auf hohem Niveau geht es für den Dax ein paar Hundert Punkte herunter, dann wieder herauf. Das nährt Zweifel an der DAX-Kursentwicklung und lässt den DAX-Kurs anfällig erscheinen.

Milliarden-Wettlauf um KI

In Deutschland gelten etwa der Energietechnikkonzern Siemens Energy und der Baukonzern Hochtief als Profiteure des KI-Booms, da sie Infrastruktur für Rechenzentren bereitstellen. Der seit Herbst 2022 bestehende Aufwärtstrend an den Börsen basiert auf der Annahme, dass das Modethema KI nicht nur einzelne Tech-Riesen, sondern ganze Branchen und Volkswirtschaften beflügeln kann, mit Effizienzgewinnen. Viel Optimismus ist wohl bereits eingepreist, nicht nur in den bewerteten Tech-Aktien.

Bundesbank-Vorstand Michael Theurer warnt vor Rückschlagpotenzial und einer möglichen schockartigen Korrektur, wie er dem "Deutschlandfunk" sagte. Kritiker fürchten, dass zu viele Vorschusslorbeeren verteilt wurden. Sie bezweifeln, dass die Investitionen von Hunderten Milliarden Dollar für KI-Rechenzentren absehbar zurückverdient werden können. Nach Ansicht der Pessimisten könnte die heiße Luft schlagartig entweichen, was auch Privatanleger zu spüren bekämen. Denn Techriesen wie Apple, Nvidia, Alphabet, Microsoft und Amazon treiben nicht nur die Weltbörsen, sie haben wegen ihres immensen Börsenwerts ein hohes Gewicht in Indexfonds (ETFs), etwa auf den Weltaktienindex MSCI World.

Warnung vor Abklingen der Euphorie beim DAX-Kurs

Auch wenn der Chipkonzern Nvidia zuletzt mit starken Zahlen die KI-Sorgen bremste: Die mahnenden Stimmen verstummen nicht. Es wird gemutmaßt, dass sich die Investitionen in KI für viele Unternehmen abseits der US-Tech-Riesen erst später als gedacht oder nur kaum in barer Münze auszahlen.

Andere wie EZB-Vizepräsident Luis de Guindos kritisieren die zunehmende Marktkonzentration und Vernetzung zwischen einer Handvoll großer Techunternehmen. Er warnte wiederholt vor einer Börsenkorrektur. Auch die Deutsche Bank mahnt zur Vorsicht, sieht aber keine Blase. "KI ist ein Game-Changer und wird auch 2026 ein strukturelles Wachstumsthema bleiben", sagt Christian Nolting, Chefanlagestratege für Privatkunden. Vor allem in den USA und China werde investiert.

Was also tun? Fachleute raten Privatanlegern, Ruhe zu bewahren. Selbst wer maximal breit gestreut mit ETFs in Aktien investiere, werde früher oder später einen Crash mit einem Wertrückgang von bis zu 50 Prozent erleben, sagt Niels Nauhauser, Finanzexperte bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Historisch habe es aber nur selten mehr als vier und niemals mehr als zwölf Jahre gedauert, bis sich die Märkte nach einem Crash erholt hatten. "Der Anlageerfolg hängt gerade nicht davon ab, rechtzeitig auszusteigen, bevor es kracht", sagt Nauhauser. Denn das gelinge nicht einmal Profis. Der Erfolg hänge vielmehr davon ab, nichts zu tun und langfristig investiert zu bleiben – auch wenn DAX aktuell schwankt und der DAX-Kurs zwischenzeitlich fällt.

DAX-Kurs: Wann endet die Party?

Ob es eine KI-Blase am Aktienmarkt gibt, ist fraglich. Der legendäre US-Notenbankchef Alan Greenspan tat sich mit Prognosen schwer. Er hatte 1996 vor einem "irrationalen Überschwang" an den Börsen gewarnt, doch die Party sollte erst im Jahr 2000 mit der Dotcom-Blase platzen. Andere Säulen des Börsenbooms scheinen intakt. So wächst die Weltwirtschaft, und die US-Notenbank Fed dürfte die Zinsen weiter senken, um die Konjunktur zu stützen. Das wäre Rückenwind für die DAX-Kursentwicklung und könnte den DAX-Kurs stützen.

Martin Lück, Chef-Kapitalmarktstratege von Franklin Templeton, sieht keine unmittelbare Gefahr. Zurzeit spreche viel dafür, dass weiter sehr viel in den Aufbau der KI-Infrastruktur investiert wird und die beteiligten Unternehmen damit sehr gute Erträge erwirtschaften könnten. "Das Dumme ist: Ob das eine Blase ist oder nicht, werden wir erst in Jahren wissen."

Mehr zum Thema
article:fokus_txt

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

DAX-Kurs vor dem Jahresende: KI-Blase oder Rally?
DWN
Finanzen
Finanzen DAX-Kurs vor dem Jahresende: KI-Blase oder Rally?
01.12.2025

Auf Jahressicht glänzt der DAX-Kurs mit einem kräftigem Plus – doch unter der Oberfläche wächst die Nervosität. Zum Auftakt der...

Friedensverhandlungen: Wie laufen die Gespräche über ein Kriegsende in der Ukraine?
DWN
Politik
Politik Friedensverhandlungen: Wie laufen die Gespräche über ein Kriegsende in der Ukraine?
01.12.2025

Erstmals seit Kriegsbeginn sitzen westliche und russische Vertreter offiziell über einem Plan zum Kriegsende in der Ukraine. Nach heftiger...

Bitcoin-Kurs rutscht zum Wochenstart ab: Liquidationswelle bringt Kryptowährungen unter massiven Druck
DWN
Finanzen
Finanzen Bitcoin-Kurs rutscht zum Wochenstart ab: Liquidationswelle bringt Kryptowährungen unter massiven Druck
01.12.2025

Der Bitcoin-Kurs startet tiefrot in den Dezember: Ein Wochenend-Schock hat den Markt binnen Stunden umgekrempelt. Liquidationen rollen auf...

Heuchelei als Strategie: Warum ausgerechnet Trumps Freunde den größten Beitrag zu Russlands Kriegskasse leisten
DWN
Politik
Politik Heuchelei als Strategie: Warum ausgerechnet Trumps Freunde den größten Beitrag zu Russlands Kriegskasse leisten
01.12.2025

Donald Trump wirft Europa vor, Putins Krieg gegen die Ukraine mitzufinanzieren. Doch die Fakten zeigen etwas anderes: Nicht Brüssel oder...

Ostdeutschland setzt auf Wasserstoff – Länder planen gemeinsames Versorgungsnetz
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Ostdeutschland setzt auf Wasserstoff – Länder planen gemeinsames Versorgungsnetz
01.12.2025

Die ostdeutschen Bundesländer wollen gemeinsam ein Wasserstoff-Verteilnetz aufbauen, um Kommunen, Industrie und Gewerbe besser mit...

Neue Studie: Grüne Fonds unterscheiden sich nur minimal von traditionellen Produkten
DWN
Finanzen
Finanzen Neue Studie: Grüne Fonds unterscheiden sich nur minimal von traditionellen Produkten
01.12.2025

Viele Anleger erwarten, dass nachhaltige Fonds klare Alternativen zu traditionellen Produkten bieten und Kapital in verantwortungsvollere...

Goldpreis-Prognose: Experten sehen weiterhin Potenzial am Markt
DWN
Finanzen
Finanzen Goldpreis-Prognose: Experten sehen weiterhin Potenzial am Markt
30.11.2025

Die Entwicklung am Goldmarkt sorgt derzeit für besondere Aufmerksamkeit, da viele Anleger Orientierung in einem zunehmend unsicheren...

Europas Start-ups: Talente ziehen lieber in die USA statt nach Europa
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Europas Start-ups: Talente ziehen lieber in die USA statt nach Europa
30.11.2025

Immer mehr europäische Start-ups verlagern ihre Aktivitäten in die USA, um dort leichter an Risikokapital zu gelangen. Kann Europa durch...