Finanzen

Steuer auf Kontoguthaben? Konsumklima auf ein Jahrestief - Marktforscher wollen höhere Ausgaben anheizen

Die Stimmung der deutschen Verbraucher bleibt auch beim Weihnachtsgeschäft auf dem Tiefpunkt: Das Land der Sparer hält das Geld zusammen – in Zeiten der Wirtschaftskrise, anhaltender Rezession und einer Inflationswelle, die die Kaufkraft des Geldes reduziert. Marktforscher machen jetzt einen Vorschlag, wie eine neue Steuer auf Kontoguthaben, den Konsum ankurbeln und das Sparverhalten beeinflussen kann.