Finanzen

Bitcoin-Kurs: Zinssignale aus Japan belasten Stimmung am Kryptomarkt – wie es weitergeht

Der Bitcoin-Kurs steht erneut im Mittelpunkt der Marktdebatten, da globale Zinssignale und eine wachsende Verunsicherung unter Anlegern die Kursentwicklung stärker beeinflussen als zuvor. Welche Kräfte bestimmen in den kommenden Wochen, ob sich die Lage stabilisiert oder weitere Ausschläge folgen?