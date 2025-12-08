Politik

Norwegen unter Druck: Wachsende Spannungen an der NATO-Grenze zu Russland

Die nördlichste Region Norwegens erlebt seit Jahren ein Spannungsfeld aus militärischer Präsenz, hybriden Angriffen und politischem Druck aus Russland. Welche Lehren lassen sich aus diesem Alltag an der NATO-Außengrenze ziehen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
08.12.2025 05:47
Lesezeit: 5 min
Norwegen unter Druck: Wachsende Spannungen an der NATO-Grenze zu Russland
An der Nato-Grenze in Norwegen wird der Druck aus Russland spürbar und macht die Region zum sicherheitspolitischen Brennpunkt (Foto: iStock.com, Michele Ursi) Foto: Michele Ursi

Im Folgenden:

  • Warum Norwegens nördlichste Region zum geopolitischen Brennpunkt an der NATO-Grenze wird.
  • Wie russische hybride Kriegsführung in Finnmark den Alltag von Soldaten prägt.
  • Welche Lehren Europa aus Norwegens Erfahrungen mit dauerhafter russischer Bedrohung ziehen kann.

Norwegen unter Druck: Wachsende Spannungen an der NATO-Grenze zu Russland
DWN
Politik
Politik Norwegen unter Druck: Wachsende Spannungen an der NATO-Grenze zu Russland
08.12.2025

Die nördlichste Region Norwegens erlebt seit Jahren ein Spannungsfeld aus militärischer Präsenz, hybriden Angriffen und politischem...

