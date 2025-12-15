Wirtschaft

EU-Mercosur-Abkommen: DIHK fordert klare Unterstützung

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer fordert die Bundesregierung auf, sich klar für das geplante Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten einzusetzen. Aus Sicht der Wirtschaft steht dabei viel auf dem Spiel – trotz politischer Vorbehalte einzelner EU-Länder.