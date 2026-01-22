Immobilien

Immobilienmarkt im Schockzustand: Zinswende, Preisverfall, Baukrise – wie geht es 2026 weiter?

Auf dem Immobilienmarkt setzt nach dem Zinsschock und einem Preissturz im Jahr 2025 eine zarte Gegenbewegung ein – aber mit völlig veränderten Spielregeln. Wie tief sitzt der Schock wirklich? Und wo eröffnen sich Chancen für Eigentümer und Investoren?