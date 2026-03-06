Immobilien

Wohnung einrichten mit KI: Digitale Helfer im Praxistest – so gelingt die Wohnungsplanung

Künstliche Intelligenz hält Einzug in deutsche Wohnzimmer: Sie plant Grundrisse, testet Farben und arrangiert Möbel per Klick. Was als digitale Spielerei beginnt, könnte die Einrichtungsbranche verändern. Doch wie zuverlässig sind KI-Tools wirklich – und wo stoßen sie an Grenzen?