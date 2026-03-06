Politik

Krankenhausreform 2.0: Was das neue Anpassungsgesetz für Patienten bedeutet

Die schwarz-rote Bundesregierung korrigiert ihren Kurs in der Klinikpolitik und bringt am Freitag das sogenannte „Krankenhausreformanpassungsgesetz“ durch den Bundestag. Mit dieser Nachbesserung reagiert Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) auf die massive Kritik aus der Praxis und möchte die künftigen Klinikstrukturen durch mehr Flexibilität vor Ort „alltagstauglich“ gestalten, während Gegner bereits eine Verwässerung der Qualitätsstandards befürchten.