KfW Research: Ausgaben bei Forschung und Entwicklung stagnieren – Deutschlands Vorsprung schmilzt

Deutschland zählt noch immer zu den größten Forschungsnationen – doch der Vorsprung schmilzt. Während andere Länder ihre Innovationsinvestitionen massiv erhöhen, tritt Deutschland auf der Stelle. Welche Folgen drohen für Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand? Und wie lässt sich der Trend noch drehen?
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
17.01.2026 09:41
Deutschlands Ausgaben bei Forschung und Entwicklung stagnieren seit 2019, es droht Wettbewerbsverlust (Foto: iStockphoto.com/AndreyPopov). Foto: AndreyPopov

  • Warum stagnieren Deutschlands FuE-Ausgaben seit 2019 trotz globalem Innovationsschub?
  • Wie groß ist der Abstand zu China, den USA und Südkorea inzwischen geworden?
  • Welche Branchen dominieren die Forschung – und wo fehlen neue Impulse?

KfW Research: Ausgaben bei Forschung und Entwicklung stagnieren – Deutschlands Vorsprung schmilzt
