Wirtschaft

KfW Research: Ausgaben bei Forschung und Entwicklung stagnieren – Deutschlands Vorsprung schmilzt

Deutschland zählt noch immer zu den größten Forschungsnationen – doch der Vorsprung schmilzt. Während andere Länder ihre Innovationsinvestitionen massiv erhöhen, tritt Deutschland auf der Stelle. Welche Folgen drohen für Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand? Und wie lässt sich der Trend noch drehen?